Босния и Герцеговина

"Чего ожидаю от поединка? Только победы и хорошей игры. Нужно, чтобы мы были собраны, уверены в собственных силах и главное – чтобы мы не победили еще до игры соперника, который в большинстве пропустил от Финляндии два мяча. Недооценки Боснии не должно быть.

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Это плюс, что Боснии и Герцеговине ничего не нужно в этом поединке? Бывает, что наоборот. Команда, которой больше всего нужно, начинает где-то нервничать, как вчера итальянцы с Северной Ирландией, у которых ничего не получалось. А команды, над которыми не тяготеет результат, играют раскрепощенно и хотят показать зрителям яркую игру. Отсутствие Джеко? Конечно, такого классного нападающего не хватит боснийской команде", – рассказал Шаран в интервью FanDay.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину сегодня, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию в параллельном матче против финнов.

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