"Мне он вообще не мешает. Надеюсь, он не мешает и игрокам. Потому что я помню, когда Италия была фаворитом, и мы должны были выигрывать эту игру на последней минуте. Игра может складываться по-разному. Например, вчера, когда играло Динамо и на последней минуте получило пенальти. Никто не знает, как оно сложится.

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Надо, как я говорил, думать о себе, надо очень крепко готовиться. Очень важно быть готовыми ментально к этой встрече, потому что она решает судьбу нашей страны на Евро. Но, с другой стороны, мы уже имеем опыт этих игр. В прошлый раз мы играли с Шотландией и Уэльсом. Для игроков это не впервые. Я уверен, что они готовы. Мы можем говорить: "фаворит", "не фаворит", но мы играем на выезде, и это всегда очень тяжело.

Но, с другой стороны, как я говорю, сейчас, если вы видите, вызвано очень много игроков с опытом игр не только в чемпионате Украины, но и на международной арене. Поэтому я надеюсь и я уверен в этих игроках", – поделился Ребров на пресс-конференции.

Добавим, что матч Босния и Герцеговина – Украина запланирован на 21 марта, начало в 21:45. В случае победы Украине для путевки на Евро-2024 надо еще одолеть победителя пары Израиль – Исландия.

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