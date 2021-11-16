Босния и Герцеговина

Состав сборной Боснии и Герцеговины в матче против Украины будет далек от оптимального.

Полузащитник Миралем Пьянич не попал в заявку на сегодняшний поединок, сообщает N1.

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Еще раньше боснийцы решили поберечь свою главную звезду – форварда Эдина Джеко. Причины отсутствия Пьянича пока не сообщаются. Хавбека Бешикташа жестко раскритиковали за слабое выступление в поединке с финнами (1:3), который поставил крест на надеждах Боснии и Герцеговины.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину сегодня, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию в параллельном матче против финнов.

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