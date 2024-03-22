Босния и Герцеговина – Украина: определился очевидный "Лев матча"
Стало известно, кого болельщики сборной Украины выбрали лучшим игроком в поединке за Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
завершено
Роман Яремчук 85’
Артем Довбик 88’
85’ Роман Яремчук
88’ Артем Довбик
Награда "Лев матча" прогнозируемо досталась Роману Яремчуку – за нападающего Валенсии проголосовали 23% болельщиков.
Босния и Герцеговина – Украина – видео голов
Второе место в голосовании занял Михаил Мудрик – 17%, а третье место досталось Георгию Судакову – 15%.
Отметим, что Яремчук стал главным героем поединка – Роман вышел на замену 81-й минуте и успел забить и ассистировать Артему Довбику.
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