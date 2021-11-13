Босния и Герцеговина

Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко подытожил спарринг с Болгарией (1:1) и поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Думаю, провели хорошую игру с Болгарией. Конечно, много не забили. Должны были побеждать с большим счетом, но что есть – то есть. Надо забывать этот спарринг и готовиться к матчу с боснийцами.

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Все понимают, что через несколько дней будет очень важная игра – к ней нужно подойти с холодной головой и показать наш футбол. Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться", – сказал Коваленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, поединок с Боснией и Герцеговиной состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

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