Босния и Герцеговина – Украина: команды определились с формой на решающий матч квалификации ЧМ-2022
12:33 - Читати українською
Обе сборные выбрали экипировку на поединок отбора к чемпионату мира 2022 года.
Сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, сообщает официальный сайт УАФ.
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Такое решение было принято на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча утром. Боснийцы сыграют в белом. Голкипер балканцев будет играть в желтой форме. В свою очередь украинский вратарь выйдет на матч в зеленой экипировке.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится сегодня, 16 ноября. Начало встречи в 21:45.
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