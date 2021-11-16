Обе сборные выбрали экипировку на поединок отбора к чемпионату мира 2022 года.

Сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Такое решение было принято на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча утром. Боснийцы сыграют в белом. Голкипер балканцев будет играть в желтой форме. В свою очередь украинский вратарь выйдет на матч в зеленой экипировке.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится сегодня, 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

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