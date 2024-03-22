"Сложилось впечатление, что для сборной Украины несколько неожиданным оказалось тактическое построение боснийцев 3-5-2, когда им удалось нейтрализовать выдвинутого на острие атаки Артема Довбика. Справедливости ради следует сказать, что ему мало помогали партнеры. Конечно, если бы у украинцев были более агрессивные фланги, то проще было бы находить уязвимые места в редутах хозяев.

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Однако наши крайние полузащитники были довольно пассивны, не хватало креатива Александру Зинченко и Георгию Судакову. Меньше всего претензий к Владимиру Бражко, который, как для дебюта, удачно заменил на позиции опорника Тараса Степаненко.

Что помогло перехватить инициативу? Надо было спасать ситуацию и наставник Сергей Ребров сделал правильные замены, перейдя на игру в два нападающих. Не понимаю, почему на эти перестройки хозяева никак не отреагировали, ведь надо было привлечь четвертого защитника.

Но это уже их проблемы, ведь они были не безгрешны и у чужих ворот. Впрочем, тогда бы не удалось Роману Яремчуку стать героем поединка, записав в свой актив гол и результативную передачу", – поделился Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины отыгралась в течение встречи и вырвала победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), а Яремчук забил и отдал голевую передачу после выхода на замену.

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