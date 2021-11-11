Босния – Украина: команда Петракова не является фаворитом на вторую строчку – Gracenote подсчитал наши шансы
Национальной команде Украины нужно отдать все силы для выхода из группы, и этого может быть недостаточно.
Именно команда Боснии и Герцеговины имеет больше всех шансов финишировать на второй строчке группы D квалификации к ЧМ-2022, их шансы составляют 48,88%, сообщает портал Gracenote.
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У сборной Украины более тяжелая ситуация – 35,33%. В эту гонку еще вмешивается команда Финляндии (21,09%).
Скорее всего, судьба путевки в плей-офф отбора на Мундиаль будет решаться в поединке Босния и Герцеговина – Украина, который запланирован на 16 ноября.
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