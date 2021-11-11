Национальной команде Украины нужно отдать все силы для выхода из группы, и этого может быть недостаточно.

Именно команда Боснии и Герцеговины имеет больше всех шансов финишировать на второй строчке группы D квалификации к ЧМ-2022, их шансы составляют 48,88%, сообщает портал Gracenote.

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У сборной Украины более тяжелая ситуация – 35,33%. В эту гонку еще вмешивается команда Финляндии (21,09%).

Скорее всего, судьба путевки в плей-офф отбора на Мундиаль будет решаться в поединке Босния и Герцеговина – Украина, который запланирован на 16 ноября.

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