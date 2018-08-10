Борзенко: Собираемся дать бой Олимпику и настраиваемся только на победу

Защитник ФК Львов Сергей Борзенко поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ, в котором его команда будет играть против Олимпика.

"Олимпик – соперник хорошего уровня, там подобраны футболисты-бойцы. Знаю главного тренера, он подбирает сильных по духу игроков, которые всегда стремятся к победе

Олимпик – Львов: матч начнется с минуты молчания

Правда, там сейчас уже совсем другая команда по сравнению с той, когда я в ней играл. В любом случае, главный тренер всегда настраивает ребят на победу. Команда уже который сезон подряд достигает хороших результатов, борется за места в еврокубках.

По итогам прошлого чемпионата, Олимпик попал во вторую шестерку, но, видимо, после того, как зимой у них изменилось около 14 исполнителей. Но команда у них боеспособная и очень хорошая.

Однако, Львов даст бой Олимпику в Киеве, мы настраиваемся только на победу", – рассказал Борзенко пресс-службе львовского клуба.

Матч Олимпик – Львов состоится сегодня, начало поединка в 19:00.

Олимпик – Львов: анонс матча УПЛ