Борзенко: Пенальти надломил Львов

Защитник Львова Сергей Борзенко прокомментировал поражение от Мариуполя (0:1) в матче 23 тура УПЛ.

"Мы настраивались только на победу. Не знаю, был ли пенальти или не был, но он нас надломил. Немного расклеил нас этот 11-метровый удар. Затем ребята собрались, были моменты для того, чтобы спасти игру. Хотя бы сравнять счет и сыграть вничью. И при такой игре во втором тайме мы имели на это все шансы. К сожалению, не получилось.

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Вторую желтую карточку арбитр мог бы и не давать Мартану. Получается, мы получили двойное наказание – и пенальти, и в меньшинстве остались. Наверное, и это сыграло большую роль.

Почему не забивает Бруно? Бруно работает на тренировках, как и все ребята. Имел отличный момент, когда выходил один на один с вратарем, мог решать судьбу эпизода. Но, наверное, был просто не его день", – цитирует Борзенко официальный сайт Львова.

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