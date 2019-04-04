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Борзенко: Пенальти надломил Львов

4 апреля 22:56 7 Читати українською
Борзенко: Пенальти надломил Львов
Сергей Борзенко / ФК Львов

Защитник Львова Сергей Борзенко прокомментировал поражение от Мариуполя (0:1) в матче 23 тура УПЛ.

22’ Луис Велозу
53’ Пимента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Александр Зубков 54’
Андрей Борячук 71’
Александр Зубков 77’

"Мы настраивались только на победу. Не знаю, был ли пенальти или не был, но он нас надломил. Немного расклеил нас этот 11-метровый удар. Затем ребята собрались, были моменты для того, чтобы спасти игру. Хотя бы сравнять счет и сыграть вничью. И при такой игре во втором тайме мы имели на это все шансы. К сожалению, не получилось.

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Вторую желтую карточку арбитр мог бы и не давать Мартану. Получается, мы получили двойное наказание – и пенальти, и в меньшинстве остались. Наверное, и это сыграло большую роль.

Почему не забивает Бруно? Бруно работает на тренировках, как и все ребята. Имел отличный момент, когда выходил один на один с вратарем, мог решать судьбу эпизода. Но, наверное, был просто не его день", – цитирует Борзенко официальный сайт Львова.

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Мариуполь Мариуполь Сергей Борзенко Сергей Борзенко Львов Львов Львов - Мариуполь
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