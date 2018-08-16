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Борзенко готовит Львов к матчу с Шахтером

16:22 53 Читати українською
Борзенко готовит Львов к матчу с Шахтером
Сергей Борзенко (в центре) / Фото ФК Верес

Капитан Львова Сергей Борзенко занимается подготовкой команды к матчу 5-го тура УПЛ против Шахтера.

Футболисты ФК Львов провели тренировку в рамках подготовки к матчу с Шахтером. Руководил процессом капитан львовян Сергей Борзенко, сообщает официальный сайт клуба.

Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Напомним, что бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва был уволен с должности из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии. В СМИ распространяется информация, что его место займет Владимир Мазяр, но официального подтверждения от клуба пока не было.

В субботу, 18 августа, Львов проведет матч против Шахтера на стадионе Украина, начало в 17:00.

Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра

Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов
до матча
1
дн
:
23
час
:
34
мин
Шахтер
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Сергей Борзенко Сергей Борзенко Львов Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва Львов - Шахтер
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