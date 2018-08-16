Борзенко готовит Львов к матчу с Шахтером

Капитан Львова Сергей Борзенко занимается подготовкой команды к матчу 5-го тура УПЛ против Шахтера.

Футболисты ФК Львов провели тренировку в рамках подготовки к матчу с Шахтером. Руководил процессом капитан львовян Сергей Борзенко, сообщает официальный сайт клуба.

Мазяр возглавил Львов, – СМИ

Напомним, что бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва был уволен с должности из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии. В СМИ распространяется информация, что его место займет Владимир Мазяр, но официального подтверждения от клуба пока не было.

В субботу, 18 августа, Львов проведет матч против Шахтера на стадионе Украина, начало в 17:00.

Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра