Борзенко готовит Львов к матчу с Шахтером

Италия — 16:45 45
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Старт чемпионата Италии может быть перенесен из-за обвала моста в Генуе
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Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезонеИспания — 14:53 214
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Кубок Украины: определена дата проведения финала турнираКубок Украины — 14:07 212
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Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити – Бетис и Жирона претендуют на украинцаАнглия — 13:08 150
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Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА, Франция вышла в лидерыСборная Украины — 12:34 360
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