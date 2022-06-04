45-летний специалист вернулся на родину и стал главным тренером Боруссии Менхенгладбах, сообщает пресс- служба клуба.

Боруссия Д официально определилась с новым тренером – специалист уже возглавлял "шмелей"

Фарке подписал контракт с "жеребцами" на три года – до лета 2025 года. Последним клубом Даниэля был Краснодар, в котором он проработал всего полтора месяца и не провел ни одного матча, ведь уехал оттуда сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее немец долгое время возглавлял Норвич, а также Липпштадт 08 и молодежную команду Боруссии Д.

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