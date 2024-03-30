Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве четвертьфиналистов Лиги чемпионов на Альянц-Арене в Мюнхене.

Поединок первого круга в Дортмунде завершился победой мюнхенцев со счетом 4:0 – Боруссия стремилась к реваншу. При этом Дортмунд не обыгрывал Баварию в чемпионате с ноября 2018 года, а на выезде – аж с апреля 2014-го. Тогда команда еще Юргена Клоппа разбила "ротен" на их поле со счетом 3:0. С тех пор едва ли не каждый выезд в Мюнхен стал для "шмелей" еще тем испытанием – 5:1, 4:1, 6:0, 5:0, 4:0. Но именно нынешний матч был едва ли не идеальным моментом прервать неудачную полосу, ведь немецкий гегемон находится не в лучшем состоянии.

Бавария рискует потерять чемпионский титул Германии впервые с 2012 года. На момент начала игры отставание мюнхенцев от Байера составляло 13 очков ("фармацевты" буквально часом ранее одержали очередную победу на характере и продолжают мчаться к "салатнице").

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Команда Томаса Тухеля продолжает борьбу в ЛЧ, но до первого четвертьфинального матча против Арсенала еще больше недели. Пока же "ротен" не слишком успешно пытаются догнать команду Хаби Алонсо в Бундеслиге. Что касается Боруссии, то Дортмунд тоже квалифицировался в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с Атлетико, и одновременно продолжает борьбу за путевку в ЛЧ 2024/25. Команда Эдина Терзича на момент начала тура благодаря трехматчевой победной серии держалась в топ-4.

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Первый момент был за Баварией – розыгрыш штрафного завершился скидкой Горецки и заблокированным ударом Сане. Дортмунд в первые минуты в атаку не ходил, сосредоточившись на собственной половине. Был шанс и у Харри Кейна, который выиграл борьбу у Шлоттербека, но пробил выше. Подопечные Терзича выдержали стартовый натиск и ответили блестяще.

На 10-й минуте Боруссия заставила Альянц-Арену замолчать, реализовав первый же момент. Шлоттербек перехватил мяч, Фюлькруг разогнал атаку пасом на Брандта, а Юлиан отдал на ход Адейеми. Карим сблизился с Ульрайхом и пробил в дальний угол. 0:1!

Подопечным Тухеля понадобилось немного времени, чтобы отойти, после чего давление на ворота Майера усилилось. Сначала удару Лаймера немного не хватило точности, а затем Кейн не смог замкнуть навес Киммиха. Сантиметров не хватило лучшему бомбардиру Бундеслиги. Мог быть момент у Сане, но Хуммельс роскошно сыграл один в один, отобрав мяч у десятки Баварии. К слову, для немецкого ветерана это был 29-й Классикер в истории – рекорд, который до сих пор принадлежал Михаэлю Цорку.

Hummels oh my DAYS pic.twitter.com/ncEq4lDh2o — タキ (@TakiBaIl) March 30, 2024

На 35-й минуте считанные сантиметры отделили хозяев от ответного гола. Киммих подал, Дайер пробил, но Хуммельс невероятным образом заблокировал едва ли не на линии ворот. Возможно, мяч задел руку, но уже после контакта с ногой – претензии хозяев касательно пенальти арбитр проигнорировал.

Дортмунд ответил проходом Санчо, после которого Ульрайх забрал мяч. Опять топ-класс продемонстрировал Хуммельс, который в подкате остановил проход Альфонсо Дэвиса. В итоге, первый тайм завершился минимальной победой Боруссии, которая реализовала единственный свой момент. Бавария наиграла на гол куда больше, хоть и пробила в створ ворот только дважды.

В начале второй половины Ульрайх спас Баварию от второго пропущенного мяча. Кипер мюнхенцев отразил удар Нмечи, который оказался абсолютно один в штрафной. Впоследствии Ульрайх справился и с попыткой Хуммельса, который пошел в атаку. Острее заиграли гости во втором тайме. Включился Санчо, который начал создавать проблемы Киммиху на фланге. Еще одна атака той же бровкой завершилась неточным ударом Маатсена, который промчался половину поля, но не попал в дальний угол.

У Баварии очередной момент нашел Кейн. После подачи углового Харри снова пробил головой, однако снова мимо ворот. А на 68-й минуте Хуммельс снова показал топ-уровень, выбив мяч в подкате из-под ног Кейна, который уже был готов замыкать. Наконец вступил в игру и Майер, который не дал забить Коману.

Дортмунд осмелел настолько, что в контратаку пошел даже Шлоттербек, но пас центрбека Борусии не дошел до адресата – Ульрайх удачно сыграл на перехвате. А на 83-й минуте все стало ясно. Джордан Райерсон подключился к атаке правым флангом и не оставил шансов Ульрайху. Альфонсо Дэвис накрыть не успел. 0:2! Харри Кейн на 89-й минуте сократил отставание, но гол не засчитали из-за офсайда.

Впервые с 2014 года Боруссия обыграла Баварию в Мюнхене. Команда Эдина Терзича набрала 53 очка и удержалась в зоне Лиги чемпионов. Бавария же отстает от Байера уже на 13 баллов за 7 туров до финиша – вопрос, кто станет чемпионом Германии 2023/24, практически закрыт.

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