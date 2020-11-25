Шахтер на выезде встречается с менхенгладбахской Боруссией 25 ноября 2020-го в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Боруссия М – Шахтер состоится в среду в Германии на стадионе Боруссия-Парк. Начало игры четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 – в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Боруссия Менхенгладбах – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок Боруссия М – Шахтер в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 2", начиная с 19:50. Перед игрой на специализированном канале в 19:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 21:50.

Онлайн матч Боруссия М – Шахтер можно смотреть на платформе oll.tv. С этого сезона появилась еще одна опция – просмотр Лиги чемпионов через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 каналов "Volia Football+".

После трех туров Шахтер набрал четыре очка и занимает второе место в группе, а Боруссия имеет в активе пять пунктов и возглавляет квартет. Первый матч между этими командами завершился разгромной победой Гладбаха – 0:6.

Боруссия Мёнхенгладбах – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов