Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Германии. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Германии 2025/26, 1/32 финала

Динамо Дрезден – Майнц – 0:1

Голы: Амири, 22

Пройссен Мюнстер – Герта – 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Дюссельдорф – 2:4

Голы: Винцгаймер, 44 (пен.), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Иттен, 68, Муслия, 72

Эссен – Боруссия Д – 0:1

Гол: Гирасси, 75

Кубок Германии: уникальное шоу Кайзерслаутерна, поздний камбэк Кельна и нервы Боруссии М

Дрезден не сумел одолеть Майнц на своем поле – гости одержали минимальную победу благодаря голу Амири в первом тайме. Хозяева пытались отыграться, но команда из Бундеслиги уверенно удержала преимущество до финального свистка.

В еще одном матче Пройсен Мюнстер и Герта завершили основное и дополнительное время без голов. Победителя определила серия пенальти, где берлинцы были точнее и оформили итоговую победу 5:3.

Швайнфурт дал бой Фортуне Дюссельдорф, однако уступил со счетом 2:4. Винцгаймер открыл счет с пенальти, а под конец матча еще отличился Эрик Шуранов, который имеет украинское и немецкое гражданство. В то же время Фортуна за короткий отрезок забила четыре раза – дублем отметился Аппелькамп, еще по голу добавили Иттен и Муслия.

Рот-Вайсс Эссен долго сопротивлялся Боруссии Дортмунд, но в конце поединка Серу Гирасси забил решающий мяч и принес победу фаворитам.

Таким образом в 1/16 финала Кубка Германии пробились Майнц, Герта, Фортуна и Боруссия. Их следующие соперники определятся во время жеребьевки.

Боруссия Д объявила об уходе Алле – нападающий поборол рак и забивал победный мяч в финале КАН