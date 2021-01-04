"Я не думаю, что это произойдет. Эрлинг и его агент Мино Райола понимают, что они получают в Дортмунде. Я могу только посоветовать ему действовать так, как Роберт Левандовски.

Холанд стал главной трансферной целью Челси

Холанд дал себе время, чтобы стать игроком мирового класса в Дортмунде. Нельзя сделать это за год. Поэтому понятно, что если Эрлинг в какой-то момент уйдет от нас, то он перейдет только в еще больший клуб. Для перехода в такой клуб, как Реал, например, ты должен быть игроком мирового класса", – цитирует Вацке Kicker.

Заметим, главными претендентами на норвежца называют Челси, Манчестер Сити и Реал. В текущем сезоне Эрлинг Холанд поражает результативностью. В его активе 17 голов и 3 ассиста в 15 матчах за Боруссию Дортмунд. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 100 млн евро.

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