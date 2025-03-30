Серия Майнца из трёх гостевых побед подряд оборвалась в Дортмунде – "карнавальщики" не смогли сравняться с клубным рекордом. Несмотря на равный первый тайм, перед самым перерывом Боруссия забила главной сенсации Бундеслиги в этом сезоне два мяча: Байер забил с игры с передачи Адейеми, а Джан – после розыгрыша углового и последующей скидки Шлоттербека.

Бавария за неделю потеряла третьего игрока до конца сезона – ценный новичок во второй раз сломал ногу

После перерыва Байер оформил дубль, причём очередной ассист оформил Шлоттербек – снова после розыгрыша углового. В конце встречи центральный защитник получил пятое предупреждение в сезоне и заработал дисквалификацию на следующий матч с Фрайбургом.

Майнц сумел ответить лишь голом престижа в исполнении Небеля.

Так Нико Ковач лишний раз подтвердил, что Майнц является для него самым любимым и удобоваримым соперником. В матчах с "ноль пятыми" тренер Боруссии отпраздновал уже свою девятую победу при двух ничьих и одном поражении. "Карнавальщики" окончательно потеряли третье место в турнирной таблице Бундеслиги – на него взобрался Айнтрахт.

Боруссия – десятая.

Претендент на Лигу чемпионов сенсационно уступил Униону и упустил шанс воспользоваться осечкой РБ Лейпциг