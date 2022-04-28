"Джмели" согласовали все детали перехода защитника Фрайбурга Нико Шлоттербека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Сумма трансфера составит около 20 млн евро. Интересно, что в последний момент 22-летнего защитника хотела перехватить Бавария, однако Шлоттербек не собирался нарушать договоренность с Боруссией. Перед этим дортмундцы своровали у Мюнхена еще одного представителя сборной Германии – Никласа Зюле, которого как раз и мог заменить Нико.

Добавим, что в текущем сезоне Шлоттербек провел за Фрайбург 34 матча, оформив 4 гола и один ассист.

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