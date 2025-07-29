Полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо в ближайшее время может перейти в Боруссию Д.

Боруссия Д обсуждает внутри клуба потенциальное возвращение Джейдона Санчо, сообщает Sky Sport Germany. Это может стать уже третьим периодом англичанина в Германии.

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Манчестер Юнайтед оценивает 25-летнего вингера в 18–20 миллионов евро. Санчо полностью выпал из планов "красных дьяволов" после конфликта с Эриком тен Хагом в 2023 году. В сезоне 2023/24 он играл в Боруссии на правах аренды, а прошлый сезон провел в Челси. Однако лондонцы так и не смогли договориться с игроком о контракте, поэтому в конце концов отменили опцию выкупа.

В начале этого лета к Санчо проявлял интерес Ювентус, но клуб переключился на Франсишку Консейсау, и пока не готов к новым расходам без предварительных продаж.

Санчо лучше всего раскрывал себя именно в Боруссии – в первом цикле он провел 125 матчей, в которых непосредственно приобщился к 109 голам. Во время кратковременного возвращения в 2024 году помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.

Главной преградой для трансфера могут стать не столько требования Манчестер Юнайтед, сколько зарплата самого Санчо – по данным источника, англичане до сих пор покрывали не менее половины его оклада во время аренды.

Напомним, в составе Боруссии Д Санчо всего провел 158 матчей, в которых отметился 53 голами и 67 ассистами. Transfermarkt оценивает Санчо в 28 миллионов евро. Контракт игрока с Манчестер Юнайтед действует до 2026 года.

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