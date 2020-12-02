Для Интера победа в противостоянии с Боруссией М была сверхважной, чтобы сохранить шансы на евровесну. Дармиан забил уже в первой половине встречи, а Лукаку отметился дублем во второй. Однако немцы не собирались сдаваться и отыграли два мяча усилиями Плеа. Третий гол француза не засчитали из-за офсайда. В конечном итоге напряженные 3:2 в пользу "нерадзурри".

Интер победил Боруссию М: подтверждение топ-класса "нерадзурри", печальные перспективы Шахтера и мощный матч Лукаку

Теперь в квартете В невероятно закрученная интрига, а потому путевки в плей-офф ЛЧ будут разыгрываться в последнем туре. Сейчас лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), опережая Реал по дополнительным показателям (7), Интер располагается на дне (5).