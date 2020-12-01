Боруссия Мёнхенгладбах – Интер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:10 - Читати українською
Боруссия М в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Менхенгладбах – Интер начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Боруссия М:
Интер:
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