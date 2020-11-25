Как правило, в матчах четвёртого тура группового этапа в ЛЧ наступает перелом, после которого становятся очевидными фавориты на выход из группы, однако в квартете Шахтера всё будет решаться до последнего матча. "Жеребцы" лидируют с пятью зачётными баллами, у "горняков" с Реалом на один пункт меньше, а Интер имеет всего два очка – в таких условиях, да ещё и на фоне коронавирусного футболу, вариантов дальнейшего развития событий слишком много. Очевидно лишь, что дончанам для улучшения шансов на евровесну критически важно привезти из Германии хотя бы ничью, а лучше победу – в матчах с "бланкос" и "нерадзурри" сделать это будет гораздо труднее.

Боруссия Менхенгладбах – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Впрочем, матч против Боруссии М в Киеве дал понять, что не стоит оценивать соперников по громкости названия клуба. Мы думали, что с Гладбахом точно нужно набирать четыре очка, а немцы взяли и закатили шесть голов – причем первые три прилетели еще до 30-й минуты. Да, где-то Шахтеру не повезло, ведь гости устроили разгром едва ли не с первых же ударов, однако оправдать 0,27 xG и один слабый выстрел в створ за 90 минут это не может.

Подопечные Марко Розе провели чемпиону Украины тактический мастер-класс, даже не меняя привычную схему 4-2-3-1 и не поднимая интенсивность прессинга – "жеребцы" просто держали компактность, насытили центр, перекрывали варианты для передач и растягивали прессинг соперника благодаря низкой линии обороны. Картину довершали прекрасные передачи, открывания, эффективные изменения позиций и быстрые решения в последней трети поля – оказалось, что тактическое обучение и класс Боруссии М ничем не хуже звёздного уровня Реала с Интером.

Ключевым фактором того поражения стало желание Шахтера сыграть против Гладбаха не в автобус, а с позиции силы, с короткими передачами и размашистыми атаками. "Горняки" просто не вывозят этот уровень в подобном стиле, рассыпаясь на переходных фазах из-за безумного количества потерь, перекрытых адресатов и проигрыша единоборств. Закрытый стиль, правда, также не является панацеей, что довёл матч против Интера – когда соперник прессингует билд-ап слаженным давлением 1-в-1 по правильным триггерам, атака Шахтера умирает.

Впрочем, старую систему дончан уже давно прочитали, что и продемонстрировали последние погромы, а вот футбол от обороны даёт "оранжево-черным" шанс адаптироваться к матчу, перетерпеть и подловить на контратаке. Это более свежее и оправданное решение, чем попытка сыграть против Боруссии, словно против Александрии или Ворсклы.

Сезон для Шахтера в принципе даётся с трудом. Подопечные Луиша Каштру до сих пор не вернулись на первую позицию в УПЛ, а после разгрома Динамо в Классическом они потеряли очки с Александрией, снова отпустив киевлян в отрыв. Хотя и разгром в дерби не был заслуженным – просто чемпион в большинстве забил три момента из двух. В целом, за десять матчей чемпионата "горняки" расписали уже пять ничьих, хотя за 32 тура предыдущего розыгрыша их было всего шесть.

И тактически, и статистически Шахтер сейчас не является лучшей украинской командой – Луиш Каштру оправдывается коронавирусом и дисбалансом в тренировочном режиме, но он в своих бедах далеко не уникален.

Несмотря на минусы, Шахтер рано хоронить. Как показал поединок с Реалом (и эпизодически – с Интером), "оранжево-чёрные" умеют выходить в классные контратаки через разные виды передач, а командная скорость у дончан высокая – если дать "горнякам" разбежаться, "жеребцы" начнут не успевать. От обороны игра дончанам также даётся.

Всё, что нужно Луишу Каштру – это выбрать правильный состав и грамотную тактику. В Гладбах не взяли Тайсона, который провалил матч в Киеве и в целом вредит структуре игры, поэтому можно предположить, что выводы после 0:6 были сделаны правильные. В конце концов, даже Марко Розе предупредил, что не ожидает разгрома, хотя перед поединком в Киеве главный тренер Боруссии М позволял себе браваду.

Марко Розе не ожидает разгрома и по другой причине. Боруссия М в ноябре явно забуксовала – в Леверкузене гладбахцы проиграли со счётом 3:4, забив третий гол аж в компенсированное время, а в поединке с Аугсбургом на последних минутах команда в большинстве упустила минимальную победу. Оборона пропустила на 2,65 больше голов, чем ожидалось за эти два поединка, по интенсивности прессинга "жеребцы" шли аж на тринадцатой позиции в лиге, а по количеству проникающих передач (11) – в середине таблицы. При этом Боруссия потеряла ряд ведущих исполнителей из-за травм.

Кроме того, Марко Розе понимает, что вряд ли Шахтер повторит тактику с первого матча. "Горняки" явно будут действовать дисциплинированно и ждать шансов на контратаках – и они дождутся, ведь Боруссии М нужно идти вперёд. При этом состав у "жеребцов" разбалансирован, а оборона никогда не была самым сильным звеном Гладбаха.

Впрочем, не стоит забывать и о достаточно широкой, как для этого матча, скамейке немцев, а также о превосходстве в классе и интенсивности работы. Перед игрой в Киеве в футболе подопечных Марко Розе тоже можно было найти много минусов, но всё завершилось 0:6. Словом, просто Шахтеру не будет, но вряд ли Боруссия М способна выдать то же качество, что и три недели назад.

Кадровая ситуация

У Боруссии М из-за повреждения вылетели Поульсен и Хофман. Бенсебаини остаются на самоизоляции, а Плеа ещё не оправился после коронавируса. Это – катастрофические потери для Гладбаха, которые лишь частично может компенсировать возвращение из лазарета Закарии.

Шахтер не взял в заявку Тайсона и Хочолаву, но вернул в состав Бондаря и Марлоса. Кроме того, из-за травм не смогут сыграть Исмаили, Корниенко и Коноплянка. Других потерь у "горняков" нет.

Ориентировочные составы на матч Боруссия М – Шахтер

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус – Вольф, Штиндль, Тюрам – Эмболо

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Алан Патрик, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В эпоху коронавирусного футбола что-то прогнозировать трудно, но некоторые рамки возможного очертить можно. Прежде всего, совсем не верится в разгром дончан – у Боруссии М не тот состав, у Шахтера вряд ли будет та же тактика, да и просто было бы слишком жёстко дважды опозориться с "жеребцами".

Во-вторых – голы должны залетать в обе стороны, ведь оборона у команд далека от идеала, а последние результаты у них не самые лучшие. Да и в принципе забивать необходимо и немцам, и украинцам. В-третьих – фаворитом остаётся Гладбах, у которого значительное преимущество в количестве высококлассных исполнителей и опыте игры на топ-уровне.

Дальше уже всё будет зависеть от выбранной тактики и конкретных решений на поле. Если Шахтер вернётся к модели, продемонстрированной против Реала и Интера, то можно надеяться на равный футбол с контратаками – это принесёт проблемы обоим коллективам, но лучше уж так, чем пытаться перепресинговать Боруссию М. Проблемы с реализацией существеннее у Шахтера, ведь Гладбах имеет больше топ-футболистов, а в провальных матчах Бундеслиги разница между ожидаемыми голами и реальными оказалась минимальной.

Так кто же победит? А чёрт его знает. Это – матч на три результата. Очевидно, что дончане слабее, но не настолько, чтобы не надеяться даже на победу над Боруссией М. Впрочем, в последнее верится меньше всего, а вот за ничью зацепиться вполне реально. Когда, как не сейчас?

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