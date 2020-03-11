toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО ПСЖ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Боруссия Менхенгладбах переиграла Кельн в Рейнском дерби и вернулась в зону Лиги чемпионов

21:40 18 Читати українською
Боруссия Менхенгладбах переиграла Кельн в Рейнском дерби и вернулась в зону Лиги чемпионов
Боруссия М – Кельн – 2:1 / Фото из открытых источников

Кельн на выезде уступил Боруссии М в перенесенном поединке 21-го тура Бундеслиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

32’ Брель Эмболо
71’ Хорхе Мере
 
Марк Ут 81’
32’ Брель Эмболо
71’ Хорхе Мере
81’ Марк Ут

При пустых трибунах Боруссия-парка состоялось Рейнское дерби между Менхенгладбахом и Кельном. Преимущество хозяев было заметно с первых минут, но забить им удалось лишь после экватора первого тайма.

Боруссия Д вынуждена провести самое принципиальное дерби Бундеслиги без поддержки болельщиков

На 32-й Херман в штрафной получил классную диагональ от Вендта и сбросил под удар Эмболо, который в касание пробил в дальний угол – 1:0. "Жеребцы" после забитого мяча стали играть увереннее, однако "козлы" старательно возвращались назад после потерь и этот гол остался единственным в первой половине встречи.

После перерыва хозяева играли на удержание счета, активизируясь только на контратаках. На 76-й Эмболо простреливал в штрафную и мяч в собственные ворота срезал Хорхе Мере, записав на свой счет автогол. Но "козлы" не потеряли надежды на положительный результат, и на 81-й Марк Ут выполнил великолепный индивидуальный проход и мощно пробил точно под перекладину – 2:1. Гости стремились отыграться, навязав упорную борьбу до последних минут матча, но изменить счет им так и не удалось.

Благодаря этой победе Боруссия М с 49-ю очками вернулась в зону Лиги чемпионов и занимает 4-е место, а Кельн остался 10-м с 32-мя пунктами.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

blog_ava
Покер Иличича в видеообзоре матча Валенсия – Аталанта – 3:4
00:27
1237
Теги
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Кельн Кельн Германия Боруссия Менхенгладбах - Кельн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
10
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук