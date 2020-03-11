Боруссия Менхенгладбах переиграла Кельн в Рейнском дерби и вернулась в зону Лиги чемпионов

Кельн на выезде уступил Боруссии М в перенесенном поединке 21-го тура Бундеслиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

При пустых трибунах Боруссия-парка состоялось Рейнское дерби между Менхенгладбахом и Кельном. Преимущество хозяев было заметно с первых минут, но забить им удалось лишь после экватора первого тайма.

Боруссия Д вынуждена провести самое принципиальное дерби Бундеслиги без поддержки болельщиков

На 32-й Херман в штрафной получил классную диагональ от Вендта и сбросил под удар Эмболо, который в касание пробил в дальний угол – 1:0. "Жеребцы" после забитого мяча стали играть увереннее, однако "козлы" старательно возвращались назад после потерь и этот гол остался единственным в первой половине встречи.

После перерыва хозяева играли на удержание счета, активизируясь только на контратаках. На 76-й Эмболо простреливал в штрафную и мяч в собственные ворота срезал Хорхе Мере, записав на свой счет автогол. Но "козлы" не потеряли надежды на положительный результат, и на 81-й Марк Ут выполнил великолепный индивидуальный проход и мощно пробил точно под перекладину – 2:1. Гости стремились отыграться, навязав упорную борьбу до последних минут матча, но изменить счет им так и не удалось.

Благодаря этой победе Боруссия М с 49-ю очками вернулась в зону Лиги чемпионов и занимает 4-е место, а Кельн остался 10-м с 32-мя пунктами.

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