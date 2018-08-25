Боруссия Менхенгладбах дома победила Байер

В заключительном субботнем матче 1-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская Боруссия уверенно переиграла леверкузенский Байер.

Боруссия выглядела очень сильно, однако в первом тайме более острыми были гости из Леверкузена. На 17-й минуте хозяева поля могли пропустить, но удар головой в исполнении Леона Байли прошел в перекладину, а после выстрела Кевина Фолланда на 33-й только защитник на ленточке спас Гладбах от взятия собственных ворот. Боруссия могла наказать Байер на 38-й минуте – Хенрикс сыграл рукой в ​​своей штрафной, а главный арбитр указал "на точку". Торган Азар взялся исполнять пенальти, но голкипер Рамазан Озкан в прыжке вытащил мяч.

Впрочем, неосторожность защитников Байера на 55-й минуте позволила Боруссии заработать еще один 11-метровый – это экс-динамовец Александр Драгович сфолил. На этот раз к "точке" подошел Йонас Хоффман, который точным ударом вывел гладбахцев вперёд. Через три минуты хозяева отправили Леверкузен в нокдаун: Рафаэль вошел в штрафную, обыгрался с Джонсоном и отдал ему в последний момент на пустые ворота – 2:0. Байер проснулся минут через 10, начав веселые качели. Так, Аларио на 67-й минуте пробил в касание из пределов вратарской, однако Зоммер взял мяч. Тут же мощный выстрела в ответ нанес Джонсон – Озкан перевел мяч в штангу. На 77-й минуте мяч после удара Байли пролетел в сантиметрах от дальней штанги, однако через 7 минут игру мог довести до разгрома Хоффман – быть бы 3:0, если бы он не запорол выход один на один.

В конце концов, команды так и не забили больше. Финальный свисток зафиксировал победу Боруссии Менхенґладбах, которая набрала три очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Байер после поражения в первом туре упал на семнадцатое место.

Чемпионат Германии 2018/2019, 1-й тур

Боруссия М – Байер – 2:0

Голы: Хоффман, 55 (пен), Джонсон, 58