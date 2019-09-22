Боруссия М вырвала победу у Фортуны: 5-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В воскресном матче 5-го тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах на последних минутах сумела одержать победу над Фортуной.

Бундеслига, 5-й тур

Борусия М – Фортуна – 2:1

Голы: Тюрам, 74, 89 – Касим, 6

Айнтрахт – Борусия Дортмунд – начало матча в 19:00

В Менхенгладбах на выездной поединок 5-го тура приехала Фортуна. Гости уже на 6-й минуте сумели неожиданно открыть счет. Касим выпрыгнул выше всех в штрафной и переправил мяч в ворота после передачи Гофмана. Во втором тайме хозяева сумели отыграться. На 74-й Ляйнер отдал классный пас вперед Маркусу Тюраму, тем самым отрезав всех защитников, а последний легко переиграл голкипера – 1:1. А в конце поединка хозяева и вовсе вырвали победу. И снова героем эпизода стал Тюрам! Несколько минут арбитр держал паузу из-за подозрений относительно положения вне игры, но в итоге засчитал гол и зафиксировал окончательный счет – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ