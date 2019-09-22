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Боруссия М вырвала победу у Фортуны: 5-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:31 17 Читати українською
Боруссия М вырвала победу у Фортуны: 5-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Борусия М – Фортуна – 2:1 / фото твиттер ФК Борусия Менхенгладбах

В воскресном матче 5-го тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах на последних минутах сумела одержать победу над Фортуной.

74’ Маркус Тюрам
89’ Маркус Тюрам
 
Касим Нуху 6’
6’ Касим Нуху
74’ Маркус Тюрам
89’ Маркус Тюрам

Бундеслига, 5-й тур

Борусия М – Фортуна – 2:1

Голы: Тюрам, 74, 89 – Касим, 6

Айнтрахт – Борусия Дортмунд – начало матча в 19:00

В Менхенгладбах на выездной поединок 5-го тура приехала Фортуна. Гости уже на 6-й минуте сумели неожиданно открыть счет. Касим выпрыгнул выше всех в штрафной и переправил мяч в ворота после передачи Гофмана. Во втором тайме хозяева сумели отыграться. На 74-й Ляйнер отдал классный пас вперед Маркусу Тюраму, тем самым отрезав всех защитников, а последний легко переиграл голкипера – 1:1. А в конце поединка хозяева и вовсе вырвали победу. И снова героем эпизода стал Тюрам! Несколько минут арбитр держал паузу из-за подозрений относительно положения вне игры, но в итоге засчитал гол и зафиксировал окончательный счет – 2:1.

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