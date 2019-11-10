Боруссия М уверенно победила Вердер: 11-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

Состоялся очередной поединок 11-го тура чемпионата Германии. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 11-й тур

Боруссия М – Вердер – 3:1

Голы: Бенсебаини, 20 Херманн, 22, 59 – Биттенкур, 90+4

Нереализованные пенальти: Классен, 52

Удаление: Бенсебаини, 87 (вторая желтая)

Вольфсбург – Байер – начало в 16:30

Фрайбург – Айнтрахт – начало в 19:00

Вердер приехал в Гладбах в статусе команды, которой удалось пять последних туров провести вничью – причем в подавляющем большинстве случаев бременцы отыгрывались. Казалось, что и сегодня подопечные Флориана Кофельдта дадут бой, однако уже в середине первого тайма они пропустили два гола за две минуты. Первый после подачи Бенеша со штрафного на 20-й минуте головой забил Бенсебаини, а второй произошел после лонгбола от центрбэка и скидки от Тюрама на Херманна – Патрик спокойно перебросил голкипера.

Вердер забил на 28-й усилиями Осако, однако гол отменили после просмотра видеоповтора, который зафиксировал у японца офсайд. Сократить отставание в счёте гости могли и с пенальти на 52-й минуте, однако удар Классена с "отметки" парировал Зоммер. В целом же, Боруссия доминировала, создав ряд классных моментов, что на 59-й минуте вылилось в разгром – это Херманн ворвался на правый край штрафной и попал в дальний угол. Вердер сумел забить лишь в компенсированное время, когда играл в большинстве – голом отметился Биттенкур.