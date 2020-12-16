Спортивный директор Боруссии Менхенгладбах Макс Эберль отреагировал на информацию о том, что наставник Марко Розе летом возглавит конкурентов из Дортмунда.

"Мы очень довольны Марко и надеемся, что он останется. У нас хорошие отношения, я не переживаю по этому поводу. Время покажет, как все сложится.

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Мы, как клуб, многое можем ему предложить. И Марко здесь очень счастлив. У него действующий контракт, и 99 процентов, что он продолжит работу с командой и по завершении нынешнего сезона", – цитирует спортивного директора Боруссии Kicker.

Напомним, Боруссия Д недавно уволила Люсьена Фавра. До конца сезона командой будет руководить помощник швейцарца Эдин Терзич, а вот Марко Розе, по информации журналиста Ди Марцио, должен возглавить "шмелей" летом.

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