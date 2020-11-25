Попытка реванша за домашние 0:6. Где смотреть матч Боруссия М – Шахтер онлайн? В прямом эфире трансляция на канале "Футбол 2". Перед игрой в 19:00 начнется студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 21:50. Также встречу можно посмотреть на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке. Матч, как онлайн-трансляция Боруссия – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:55. Это дуэль сенсационных лидеров группы B. После первого круга Менхенгладбах набрал 5 очков, а Шахтер – 4, опережая Реал по личным встречам. Команда Каштру больше не имеет права на ошибку. После двух провальных домашних игр надо прерывать безголевую серию. Тем более, что Гладбах только раз за последние 5 домашних поединков не пропустил. С другой стороны команда Розе и не проиграла еще дома никому за весь текущий сезон, преодолев ничейный синдром только с РБ Лейпциг.

Боруссия Мёнхенгладбах – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Бондар, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Марлос, Соломон – Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус – Лазаро, Штиндль, Тюрам – Эмболо