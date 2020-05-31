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Боруссия М разгромила Унион и поднялась на третью строчку турнирной таблицы: 29 тур Бундеслиги, воскресенье

18:30 11 Читати українською
Боруссия М разгромила Унион и поднялась на третью строчку турнирной таблицы: 29 тур Бундеслиги, воскресенье
Боруссия М – Унион – 4:1 / Твиттер ФК Боруссия М

В воскресенье 29-й тур Бундеслиги продолжился двумя поединками. Счет и отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 29-й тур

Боруссия М – Унион – 4:1

Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 60, Плеа, 81 – Андерссон, 50

Падерборн – Боруссия Д – начало матча в 19:00

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В случае победы над Унионом менхенгладбахская Боруссия могла подняться сразу на третью строчку турнирной таблицы. Подопечные Марко Розе взялись за дело без промедления и уже на 17-й минуте вышли вперед: Флориан Нойхаус, получив мяч, буквально продирался к воротам сквозь защитников, которые всячески пытались его остановить руками и подножками. В конце концов, уже в падении ему удалось протолкнуть круглого в противоположную от Рафала Гикевича угол ворот и кожаный от штанги влетел в сетку. Под конец тайма Алассан Плеа протащил мяч по левому флангу, сместился на угол вратарской и нашел навесом Маркуса Тюрама, которому оставалось только перевести мяч в сетку. 2:0.

После отдыха соперник сократил разрыв в счете: после навеса со штрафного Маркус Ингвартсен поборолся с защитником, откинл кожаного на Себастьяна Андерссона и тот головой вогнал мяч в правый угол ворот. Через десять минут хозяева снова увеличили свое преимущество до двух голов. Взятие ворот – заслуга Плеа: протащив мяч по правому флангу, он разрезным пасом перевел круглого налево на Маркуса Тюрама и тот оформил дубль.

Под конец матча 27-летнему французу удалось наконец забить самому: оказавшись в районе одиннадцатиметровой отметки он легким прикосновением ноги переправил круглого в правый угол ворот после передачи Рами Бенсебаини.

Победа принесла Боруссии М 56 очков и третью строчку турнирной таблицы, Унион с 31 пунктом тринадцатый.

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