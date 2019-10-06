Боруссия М разгромила Аугсбург: 7-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В воскресенье в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах разгромила Аугсбург, забив 5 мячей. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Борусия М – Аугсбург – 5:1

Голы: Закария, 2, Херман, 8, 13, Плеа, 39, Эмболо, 83 – Нидерлехнер, 80

Вольфсбург – Унион – начало матча в 16:30

Айнтрахт – Вердер – начало матча в 19:00

Менхенгладбахская Боруссия в родных стенах встречалась с Аугсбургом. Хозяева молниеносно захватили инициативу и уже к 14-й минуте громили гостей в три мяча. Сначала Закария резким ударом замкнул прострел Тюрама с левого фланга, потом за дело взялись Плеа и Херман – первый дважды ассистировал, а второй дважды переиграл голкипера с близкого расстояния. А в конце тайма и сам Плеа забил, воспользовавшись эпическим фейлом голкипера Аугсбурга, который не попал по мячу после передачи от защитника. Ближе к концу поединка гости смогли забить гол престижа, однако почти сразу Боруссия ответила на него голом Эмболо после передачи Хермана – 5:1!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ