Гладбахська Боруссия без лишних проблем удержала двух своих старожилов.

Новые соглашения подписали защитник Тони Янчке и хавбек Ларс Штиндль, сообщает официальный сайт клуба.

Боруссия М уверена, что Розе не переедет в Дортмунд летом

Контракт Янчке рассчитан до лета 2023-го. Защитник выступает за Боруссию М в течение 14 лет, что является наибольшим показателем среди нынешних игроков. В текущем сезоне ветеран провел всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Штиндль также продлил соглашение до лета 2023-го. Полузащитник является одним из ключевых игроков Боруссии в текущем сезоне – 19 матчей, 9 голов и 6 ассистов. Капитан "жеребцов" поражал ворота Шахтера в обоих поединках группового этапа Лиги чемпионов.

Поновлення Війни троянд, Маліновський проти минулого Шахтаря, дуель Баварії з фармклоном: топ-5 матчів євровікенду