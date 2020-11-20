"Нам будет не хватать Йонаса Хофмана с его сильной формой. Сейчас у него все хорошо, хотя, конечно, он разочарован. Я думаю, что он будет снова доступен уже в новом году.

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Денис Закария вернется после травмы и в субботу будет на скамейке запасных. Мы привели его в хорошую форму, он чувствует себя хорошо и не испытывает боли. На тренировках он уже играл на большом поле, чтобы получить там несколько минут. Но ему все еще нужно время", – цитирует Розе официальный сайт Боруссии М.

Добавим, что Хофман феерично начал сезон 2019/20. В его активе 4 гола и 6 ассистов в 11-ти матчах. Закария также был ключевым игроком команды в прошлом сезоне, однако надолго вылетал из-за травмы колена. 25 ноября Боруссия М будет принимать Шахтер в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

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