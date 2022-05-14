Адольф Хюттер и "жеребцы" приняли решение не продолжать сотрудничество, которое не продолжалось даже год.

После разгромной победы над Хоффенхаймом в последнем туре Бундеслиги Боруссия сообщила о прощании с 52-летним специалистом. Переговоры клуба с тренером продолжались последние недели.

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Хюттер в интервью Sky сказал: "После длительных дискуссий мы пришли к общему согласию пойти разными путями. Очень жаль, есть немало жалости, ведь я чувствовал себя здесь очень комфортно. К сожалению, мы не добились спортивных успехов. Могу только поблагодарить клуб за открытость и честность".

Увольнение прокомментировал и спортивный директор Роланд Виркус: "Мы убеждены, что это решение правильное для обеих сторон. Наша задача состоит в том, чтобы делать выводы из сезона и инициировать соответствующие действия, чтобы начинать подготовку к новой кампании новым составом".

Заметим, Адольф Хюттер провел всего один сезон в Менхенгладбахе, но по его итогам команда пролетела мимо еврокубков, финишировав на 10-й строчке. Недавно "жеребцы" уступили сборной Украины в благотворительном матче (1:2).

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