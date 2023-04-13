"Мы вели открытые дискуссии с Бенсебаини и Тюрамом и знали ситуацию. Жаль, что они не продлят свои нынешние контракты, которые истекают летом, потому что они оба дали нам очень много со спортивной точки зрения за последние четыре года. Мы также понимаем, что наши поклонники разочарованы тем, что они не остаются.

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В последние годы частью нашего подхода всегда было подбирать талантливых игроков, развивать их дальше, а в определенный момент времени также разрешать им уйти, потому что мы не можем удерживать их вечно. В идеальном мире мы выбрали бы привлекательную стоимость трансфера. Очевидно, это не хорошо, что в этот раз это не так.

Однако оба они – игроки, которые могут сделать разницу в играх. Бенсебаини и Тюрам чрезвычайно помогли нам на поле за последние несколько лет и до сих пор делают это сейчас, поэтому, несмотря на наше оправданное разочарование, они все же заслужили достойное отношение", – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Напомним, что Бенсебаини перешел в Боруссию из французского Ренна в 2019 году. Он сразу получил место в стартовом составе. В этом сезоне защитник отыграл в 23 матчах Бундеслиги и забил 5 голов. Маркус Тюрам переехал в Германию из Генгама. Нападающий в текущем сезоне забил за Борусию в чемпионате 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Заметим, что интерес к французскому форварду проявляли Барселона, ПСЖ и Атлетико.

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