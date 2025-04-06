В воскресенье 28-й тур чемпионата Германии закрывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Санкт-Паули – Боруссия М – 1:1

Голы: Афолаян, 85 – Итакура, 45+2

Унион – Вольфсбург – 1:0

Гол: Голлербах, 63

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В первом матче дня менхенгладбахская Боруссия довольно сенсационно потеряла очки со Санкт-Паули. "Жеребцы" наткнулись на неожиданно агрессивного соперника, которому надо было делать все, чтобы сохранить прописку в элите. Несмотря на это Итакура уже в добавленное к первому тайму время сумел пробить оборону "пиратов".

Хозяева не сдались, устроив Боруссии после перерыва "вырванные годы". Многочисленные атаки принесли результат за 5 минут до завершения основного времени – Афолаян сумел восстановить статус-кво и принести команде драгоценное очко. Менхенгладбах потерял шанс ворваться в топ-4 Бундеслиги и с 44-мя пунктами идет шестым. Санкт-Паули набрал 26 баллов и балансирует над зоной переходных матчей.

В еще одном поединке Унион минимально одолел Вольфсбург. Берлинцы продолжили свою беспроигрышную серию до четырех матчей и закрепились на тринадцатой строчке турнирной таблицы. "Волки" – двенадцатые.

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