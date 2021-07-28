Боруссия М наказала Баварию за ошибки, Интер не оставил живого места на Кротоне, Арсенал разгромил Уотфорд
Европейские гранды продолжают подготовку к сезону 2021/22. Футбол 24 выделяет самые интересные товарищеские встречи.
Контрольные матчи
Бавария – Боруссия М – 0:2
Голы: Вольф, 59, Венцель, 76
Арсенал – Уотфорд – 4:1
Голы: Нкетия, 15, Ляказетт, 69 (пен), Тирни, 77, Азиз, 86 – Цинкернагель 40
Интер – Кротоне – 6: 0
Голы: Сатриано, 9, Димарко, 22, Чалханоглу, 26, Пинамонти, 55, Сенси, 57, Брозович, 64
Милан с шедеврами уничтожил Модену за тайм, Ювентус одолел Чезену, Бавария расписала эффектную ничью с Аяксом
Бавария провела спарринг с Боруссией М. Первый тайм был достаточно спокойным, но после перерыва забили "жеребцы" – мюнхенцы неудачно сыграли в обороне, соперник перехватил мяч, а Вольф завершил атаку точным выстрелом. Окончательный счет в пользу Боруссии установил Венцель после неубедительной игры голкипера.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну