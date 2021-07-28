Контрольные матчи

Бавария – Боруссия М – 0:2

Голы: Вольф, 59, Венцель, 76

Арсенал – Уотфорд – 4:1

Голы: Нкетия, 15, Ляказетт, 69 (пен), Тирни, 77, Азиз, 86 – Цинкернагель 40

Интер – Кротоне – 6: 0

Голы: Сатриано, 9, Димарко, 22, Чалханоглу, 26, Пинамонти, 55, Сенси, 57, Брозович, 64

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Бавария провела спарринг с Боруссией М. Первый тайм был достаточно спокойным, но после перерыва забили "жеребцы" – мюнхенцы неудачно сыграли в обороне, соперник перехватил мяч, а Вольф завершил атаку точным выстрелом. Окончательный счет в пользу Боруссии установил Венцель после неубедительной игры голкипера.

Арсенал сумел уверенно преодолеть Уотфорд. Открыл счет во встрече Нкетия красивым обводным ударом в дальний угол. "Желтая армия" отыгралась еще до перерыва, но во втором тайме "канониры" на классе дожали соперника – 4:1.

Интер не оставил живого места на Кротоне. Подопечные Симоне Индзаги без проблем разобрались с соперником, забив трижды в первой 45-минутке и столько же во второй.