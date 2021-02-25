Боруссия М принимала Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Манчестер Сити.

Манчестер Сити захватил инициативу с первых минут. Уже в середине первой 45-минутки Канселу шедеврально подал с фланга, а Бернарду Силва головой замкнул передачу. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горожан".

Манчестер Сити уверенно одолел Боруссию М и вплотную приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов

Гладбах попытался отквитать хотя бы один мяч, но через несколько мгновений пропустил во второй раз. Это Габриэл Жезус отправил круглого в сетку после ассиста Силвы. 2:0 – подопечные Гвардиолы без Зинченко не встретили сопротивления от команды Розе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.