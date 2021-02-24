Боруссия М – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – Зинченко ждет свой шанс
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Менхенгладбах принимает английский Манчестер Сити. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Боруссия М – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Боруссия М – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы команд:
Боруссия М: Зоммер – Эльведи, Закария, Гинтер – Лайнер, Крамер, Бенсебаини – Нойхаус, Хофман – Плеа, Штиндль
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херман, Вольф, Тюрам, Байер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Эмболо
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родри, Фоден – Б. Силва, Жезус, Стерлинг
Запасные: Стеффен, Карсон, Зинченко, Стоунз, Агуэро, Де Брюйне, Торрес, Б. Менди, Фернандиньо, Марез, Э. Гарсия, Дойл
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