Боруссия М – Манчестер Сити

24 февраля, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Кажется, все трудности коронавирусного сезона Манчестер Сити не страшны. Команда монструозно стабильная – "горожане" имеют 18-матчевую победную серию во всех турнирах, в течение которой пропустили лишь 6 голов. Фантастика. Пройти высокий прессинг? Не проблема. Сломать глубокую оборону? Легко.

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Сити контролирует каждый матч и каждого соперника, тратя ровно столько сил, сколько необходимо для положительного результата. Чемпионство АПЛ фактически уже в кармане Гвардиолы (10 очков гандикапа), можно сосредоточиться на Лиге чемпионов. К тому же ресурсов хватает – все, кроме Аке, здоровы и в форме.

Пеп в последнее время активно применяет ротацию, но качество игры не проседает. Лучший форвард команды Агуэро давно не играет – никаких проблем, есть пять вариантов на роль "фальшивой девятки". Лидер и креативный центр команды де Брюйне выпал из-за травмы – новым героем Этихада стал Гюндоган.

В обороне вообще по два сильных исполнителя на каждую позицию. И все борются за место в старте, и все готовы выполнять необычные функции. Классно вписывается в игру Александр Зинченко. Конечно, ему далеко до "трансформера" Канселу, но со своими обязанностями он справляется на отлично. Благодаря чему выигрывает конкуренцию на левом фланге обороны.

Единственное предостережение относительно Манчестер Сити –давняя еврокубковая болезнь Гвардиолы. Пеп любит подготовить на плей-офф Лиги чемпионов новый план и переиграть не только соперника, но и своих футболистов. Монако, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лион... это уже тенденция. Гладбах надеется на повторение истории.

Боруссия осенью приятно удивила Европу, когда на групповом этапе Лиги чемпионов выдала яркие перестрелки с Интером и Реалом, а также разгромила Шахтер в сумме 10:0. Контрпрессинг и реактивные атаки "жеребцов" могут прибить любого – в прошлом месяце Дортмунд и Бавария, приехав на Боруссия-Парк, убедились в этом поражениями.

Впрочем, все убитые Гладбахом гранды на момент встречи с Марко Розе имели явные игровые проблемы. У Манчестер Сити сейчас таких нет. Боруссии нужно прыгнуть значительно выше головы, чтобы обыграть "горожан". Для этого хорошей организации игры мало, нужен класс исполнителей. А он не так высок, как хотелось бы, пусть даже в составе есть яркие таланты (Нойхаус, Тюрам) и лидеры в каждой линии (Зоммер, Гинтер, Штиндль, Плеа).

Большие возможности – главная мотивация Марко Розе при выборе своего будущего. Недавно тренер Гладбаха объявил, что продолжит карьеру в Дортмунде. Атмосфера в клубе и вокруг клуба испортилась: некоторые футболисты откровенно разочарованы, некоторые фаны наложили анафему на Розе. Еще и в Бундеслиге есть трудности – команда идет вне зоны еврокубков. Громкий успех в Лиге чемпионов может сделать прощальный аккорд мажорным.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Нойхаус – Хофман, Штиндль, Тюрам – Плеа.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Жезус, Фоден.

Не сыграет: Аке (Ман Сити)

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Гвардиола перед матчем рассыпался в комплиментах Гладбаху, но признался, что сюрпризов не ждет. Стиль и сильные стороны немецкой команды всем известны. Нынешний Манчестер Сити может полностью нейтрализовать оппонента, особенно если снова удастся забить быстрый гол.

В пользу Боруссии мало аргументов. Она осталась даже без родного газона и должна принимать гостей из Англии в Будапеште. На прошлой неделе на той же Пушкаш Арене РБ Лейпциг в более равной дуэли не устоял против Ливерпуля. Сегодня интриги значительно меньше – победа Сити оценивается в 1.3, а на выигрыш Гладбаха дают до 9.5.

Марко Розе обещал сыграть с Манчестер Сити открыто и агрессивно, поэтому матч ожидается результативным. Но у нас есть сомнения, что Боруссии удастся прорвать каменную оборону англичан, а Манчестер Сити полетит добивать номинальных хозяев при благоприятном счете. Тотал меньше трех – перспективный вариант. Коэффициент – 2.

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