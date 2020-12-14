Немцы в первом раунде плей-офф самого престижного еврокубка сыграют против Манчестер Сити. Пресс-служба клуба забавно отреагировала на такой жребий, опубликовав соответствующий мем в соцсетях. Дело в том, что Боруссия снова сыграет против Манчестер Сити, с которым играла в группе ЛЧ в сезонах 2015/16 и 20016/17.

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Отметим, что похожая проблема у донецкого Шахтера. Дончане три года подряд попадали в одну группу ЛЧ с манчестерским грандом. Только в этом сезоне серия прервалась.

Напомним, что Боруссия и Шахтер находились в одном квартете на групповом этапе ЛЧ. Подопечные Луиша Каштру дважды уступили "жеребцам" с общим счетом 0:10.

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