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Боруссия М и Фрайбург расписали результативную ничью

15 марта 23:29 4 Читати українською
Боруссия М и Фрайбург расписали результативную ничью
Боруссия М – Фрайбург– 1:1 / твиттер Боруссии М

Боруссия М и Фрайбург в рамках первого матча 26-го тура немецкой Бундеслиги победителя не выявили (1:1).

16’ Алассан Плеа
 
Винченцо Грифо 10’

Матч начался с быстрого размена голами. На 10-й минуте Фрайбург разогнал контратаку, с передачей Паскаля Штенцеля в штрафную и точным замыканием под штангу в исполнении Винченцо Грифо – 0:1. Боруссия сравняла уже на 16-й усилиями Алассана Плеа, расстрелявшего ворота с паса Торгана Азара. Гости могли забить второй мяч на 36-й после выстрела Грифо из пределов штрафной в нижний угол, но гладбахцев в красивом прыжке спас Зоммер.

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Второй тайм прошел в равной борьбе, но немного активнее была Боруссия М. Особенно выделялся Торган Азар, которому удались несколько неточных ударов и серия опасных подач. Ни одну из них завершить качественным моментом хозяевам так и не удалось, в то время как Фрайбург вполне удовлетворился добытым в первом тайме результатом. Гости грамотно закрывали зоны и довели матч до ничьи.

Таким образом, Боруссия М набрала 47 очков и поднялась на третью позицию, опережая РБ Лейпциг по разнице мячей. Фрайбург набрал 31 зачётный балл, поравнялся с Фортуной и занял одиннадцатое место.

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