Гладбах принимает гостей из Дортмунда в матче-открытии 18 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия М – Боруссия Д начнется в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Гладбах недавно обыграл Баварию, в четырех предыдущих турах потерял только два очка и вплотную приблизился к топ-4. Замыкает зону Лиги чемпионов как раз Дортмунд, которому увольнение Люсьена Фавра не слишком помогло. Впрочем, "черно-желтые" имеют 12-матчевую победную серию против своих тезок. Дополнительной интриги дерби Боруссий добавляет ситуация вокруг Марко Розе. Наставника Боруссии М активно сватают в Боруссию Д.

Стартовые составы команд

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни – Закария, Крамер, Нойхаус, Хофманн – Штиндль, Плеа.

Запасные: Зиппель, Херрманн, Тюрам, Вольф, Байер, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке, Эмболо.

Боруссия Д: Бурки – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан – Санчо, Ройс, Брандт – Холанд.

Запасные: Хитц, Дауд, Шульц, Мукоко, Рейньер, Менье, Пищек, Тиггес, Рейна.

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