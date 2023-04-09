В воскресенье 27-й тур чемпионата Германии завершали три поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Боруссия М – Вольфсбург – 2:0

Голы: Нгуму, 34, Тюрам, 63

Бохум – Штутгарт – 2:3

Голы: Штогер, 57 (п.), Хофманн, 85 – Ито, 14, Гирасси, 60, Вагноман, 63

Хоффенхайм – Шальке – 2:0

Голы: Крал, 22 (автогол), Бебу, 70 (пен)

В первом матче дня Боруссия М принимала Вольфсбург. Гости забили уже на десятой минуте матча, однако гол Мармуша после выхода один на один отменили из-за офсайда. В ответ хозяева открыли счёт – на 34-й минуте Тюрам обокрал соперника, протащил мяч и вывел Нгуму один на один. Французский хавбек не промахнулся.

После перерыва отличился и сам автор ассиста. После навеса с правого фланга Плеа сбросил в центр штрафной на Тюрама, а тот головой удвоил преимущество хозяев. Гладбахцы довели поединок до победы и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию – это принесло 35 очков и десятую строчку, Вольфсбург с 39-ю пунктами девятый.

В битве аутсайдеров Штутгарт одолел Бохум. Худшая команда Бундеслиги забила в начале матча усилиями Ито. После перерыва Мийо задержал соперника в собственной штрафной и Штогер с пенальти восстановил статус-кво. 1:1!

Но уже через три минуты "швабы" сделали серьезную заявку на победу, дважды в течение трех минут огорчив Риманна. Перед финальным свистком Хофманн точным ударом возродил интригу, однако спасти хотя бы очко Ордец и Ко не смогли. Штутгарт набрал 23 балла и поднялся на шестнадцатую строчку, Бохум с 26-ю пунктами остался четырнадцатым.

Шальке остался на дне турнирной таблицы. "Кнаппен" приехали в гости к Хоффенхайму, однако не смогли зацепиться даже за ничью – и это было заслуженно. Зинсхаймцы провели больше ударов, наиграли на 2,1 xG и создали три явных голевых возможности, в то время как гильзенкирхенцы имели всего 0,73 xG.

Свое преимущество хозяева конвертировали в счет 2:0. На 22-й минуте они вышли вперед в результате шикарной комбинации с прострелом Анхелиньо, который в собственные ворота срезал Крал. В середине же второго тайма Бебу реализовал пенальти.

Таким образом, Хоффенхайм одержал третью победу подряд и оторвался от зоны вылета на пять очков, в то время как Шальке до спасения не хватает шестерых.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ