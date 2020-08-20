Боруссия М арендовала хавбека Интера

Наставник Интера не рассчитывает на Валентино Лазаро в следующем сезоне, поэтому "нерадзурри" согласились отдать своего хвабека в Боруссию М на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с 24-летним австрийцем и немецкой командой рассчитан один год. Вторую половину прошлого сезона Валентино провел в Ньюкасле также на правах аренды, где сыграл в 13-ти поединках АПЛ и отметился одним голом.

Напомним, Лазаро выступает за сборную Австрии, которая станет соперником национальной команды Украины на Евро-2020.

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