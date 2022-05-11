Тренерский штаб национальной команды определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле против команды Адольфа Хюттера.

Из тех футболистов, которые прибыли в состав украинской делегации в Германию в заявку на игру не попал только голкипер Шахтера Анатолий Трубин, сообщает официальный сайт УАФ.

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Официальная заявка сборной Украины на матч против Борусии М (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихалёнок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

К слову, в Словении остались Виктор Цыганков, который продолжает курс реабилитации, и Алексей Гуцуляк, травма которого, как выяснилось, требует двухнедельного лечения.

Напомним, поединок против Боруссии М состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи в 21:45.

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