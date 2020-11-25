"Мы очень вовремя выиграли свой второй домашний матч в Лиге чемпионов. Для нас этот турнир – событие незаурядное. Но мы заслужили право на участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и сейчас наслаждаемся каждой минутой. Однако, просто участием мы довольствоваться не будем.

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Мы очень много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Оказались в этом турнире совсем не случайно. У нас достаточно амбиций. С девятью очками у нас хорошие шансы на выход в плей-офф, но останавливаться на достигнутом мы не будем.

Больше всего мне сегодня понравилось то, как мы выполнили свой план на игру. Сыграли так же прекрасно, как в первом матче с Шахтером. Упорная работа принесла плоды", – приводит слова Штиндля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия М вдруг уничтожила Шахтер и продолжает лидировать в группе B с 8 очками. "Горняки" с 4 очками делит второе и третье места с Реалом, однако мадридцы еще не сыграли свой матч 4-го тура Лиги чемпионов.

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