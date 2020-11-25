"До перерыва мы ошибались на угловых и штрафных, пропускали голы после стандартов. Это плохо на нас подействовало. Я чувствовал, что на футболистов давил результат первого матча.

Мы очень много работаем над стандартами, но решить проблему никак не удается. Все свободное время уделяем отработке стандартов у чужих и своих ворот. Нет ничего, что нельзя было бы исправить насыщенной работой. Продолжим работать дальше.

Шахтер пытался выше прессинговать Боруссию, чтобы не доводить дело до стандартов. Но, к сожалению, избежать их полностью не удалось. У нас была стратегия ограничить стандарты, но соперник все равно из нескольких моментов сумел забить.

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Итог неприятен. Если в первом матче счет отражал ход игры, то сегодня результат не передает то, что было на поле. Статистика показывает примерное равенство. Шахтер мог рассчитывать на результат лучше.

Только медицинский штаб ответит, сможет ли Тайсон сыграть в следующих матчах Лиги чемпионов. Мы надеемся, что он вернется. Но есть ситуации, которые вне нашего контроля: травмы, коронавирус, дисквалификации. Вы же понимаете, что этот сезон очень сложный. Очень ждем возвращения Тайсона, Коноплянки, Корниенко, Исмаили. С ними Шахтер сильнее.

У нас 11 игроков слегли из-за коронавируса. Шахтер переживает очень трудный период. Нет времени на травмы и восстановления. А некоторые игроки играют постоянно. Они не роботы, они перенасыщены матчами. Все понимают, через какие сложности мы проходим. Перешли в сезон с утомленными игроками, проблемы накапливались, затем COVID – потеряли многих игроков.

Понимаю, что болельщикам сейчас нет поводов для радости. Тренеры и игроки должны делать фанов счастливыми. Если прошлый сезон подарил немало позитива, то в этом – не так много счастливых дней.

Я первый, кто чувствует ответственность. Мне давление со стороны не нужно. Я сам на себя давлю. Если результаты не самые лучшие – тренер ответственен. Я это понимаю", – сказал Луиш Каштру.

Шахтер крупно проиграл Боруссии М в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов и ухудшил шансы на выход в плей-офф. "Горняки" имеют в активе всего 4 очка, а вот немцы возглавляют группу с 8 пунктами.

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