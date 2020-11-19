"Алассан Плеа не поможет нам в субботнем матче с Аугсбургом.

Боруссия М – Шахтер: Болбат назвал единственный вариант игры от "горняков"

Он тот игрок, у которого при сдаче тестов был зафиксирован положительный результат на COVID-19. Учитывая его качества нам, конечно же, будет очень его не хватать", – цитирует тренера официальный твиттер "жеребцов".

В нынешнем сезоне Алассан Плеа провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мячей и отдал 4 результативные передачи. В первом матче против "горняков" он оформил хет-трик. Поединок Боруссия М – Шахтер состоится в среду, 25 ноября.

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