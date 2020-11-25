"В первой игре Боруссия была лучше без сомнений и она заслужила выиграть с разницей в шесть мячей. Нас тогда вообще не было на поле. В этом матче было по-другому.

Боруссия М – Шахтер – 4:0 – видео голов и обзор матча

Были ошибки в обороне с нашей стороны, особенно при стандартах. Нам удалось владеть мячом 53% времени, было больше угловых, на 37 атак больше, чем в Боруссии. Здесь была более сбалансированная игра. Боруссия бьет шесть раз по воротам и забивает 4 мяча.

Нашим атакам не хватило завершения. Но отражает ли эта игра разницу в 4 мяча? Нет. Справедлив ли результат? Боруссия была более эффективной. Результат всегда показывает, какой была игра, сколько мячей было забито и пропущено.

Поэтому не буду говорить, заслуженная у них победа или нет. Футбол – это счет, который мы видим в конце на табло. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были. В первую очередь, стандартные положения. Видимо, они были решающими для исхода игры", – сказал Каштру в ефире ТК Футбол.

Заметим, Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Боруссия М лидирует в квартете В с восемью очками. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

Боруссия М во второй раз разгромила Шахтер и ухудшила шансы украинцев в ЛЧ