Зинедин Зидан определился со списком футболистов, которые смогут выйти на поле в выездном поединке второго тура ЛЧ против Боруссии Менхенгладбах.

В поединке в Германии Зидан будет рассчитывать на 21 игрока. Французский наставник столкнулся с катастрофой на правом фланге обороны – после Карвахаля и Одриосолы травмировался еще и Начо, который пропустит игру, информирует официальный Twitter "сливочных".

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Зато вернулся в заявку Эден Азар, который в текущем сезоне еще не выходил на поле из-за травмы. Также в списке игроков оказался и Андрей Лунин.

Матч Боруссия М – Реал Мадрид пройдет во вторник, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву. После первого тура мадридцы замыкают турнирную таблицу группы B с нулем очков, а Боруссия делит второе-третье места с Интером (по одному баллу).

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